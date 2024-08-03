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        Kahramanmaraşlı kalaycı şehir şehir gezerek mesleğini yaşatıyor

        Kahramanmaraş'ta babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışan Bayram Okan, kentleri gezerek vatandaşların getirdiği bakır mutfak eşyaları kalaylıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:56
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        Kahramanmaraşlı kalaycı şehir şehir gezerek mesleğini yaşatıyor
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        Kahramanmaraş'ta babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışan Bayram Okan, kentleri gezerek vatandaşların getirdiği bakır mutfak eşyaları kalaylıyor.

        Minibüsünün arkasında taşıdığı malzemelerle şehir şehir gezen Okan, Tunceli'ye gelip Çemişgezek ilçesinde tezgah açtı.

        Mesleğini seyyar şekilde yapan Okan, ilçedeki müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

        Kalaycı Okan, AA muhabirine, Türkiye'yi dolaşarak aile geleneği olan kalaycılığı yaşatmaya çalıştığını, bu şekilde hem kendi geçimini sağladığını hem de getirilen bakırları kalaylayıp yıllarca kullanılmasına olanak sağladığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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