Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri ve yavruları, Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki ormanlık alanlarda beslenirken görüntülendi.

El değmemiş doğasıyla dikkati çeken kent, akarsu kaynakları, bitki çeşitliliği ve dağlarıyla birçok yaban hayvanına yaşam alanı sağlıyor.

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Munzur Vadisi Milli Parkı da nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçilerine ev sahipliği yapıyor.

Yaz aylarında milli parkın belirli noktalarını mesken tutan keçilerin, yaklaşık 1 ay önce başlayan yavrulama dönemiyle de popülasyonlarında artış yaşandı.