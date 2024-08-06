Çemişgezek'te doğal gaz alt yapı çalışmaları başladı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğal gaz için altyapı çalışmalarına başlandı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğal gaz için altyapı çalışmalarına başlandı.
Ekiplerce yapılan çalışmalar kapsamında, iş makineleriyle belirlenen noktalarda kazılar yapılıyor.
Açılan çukurlara daha sonra işçiler tarafından doğal gaz boruları döşeniyor.
Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek de beraberindekilerle TOKİ bölgesinde sürdürülen çalışmaları inceledi.
Yetkilerden bilgi alan Somyürek, AA muhabirine, ilçe sakinlerinin uzun süredir doğal gazı beklediğini söyledi.
Somyürek, altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşımda aksamaların oluşabileceğini dile getirdi.
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