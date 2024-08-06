GÜNCELLEME - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerce çalışma başlatıldı.

İlçenin Bostanlı köyü mevkiindeki meşe ormanlarının olduğu alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerinde saat 14.20 sıralarında örtü yangını ihbarı alındığı anımsatıldı.

Yangın bölgesine araç yolu olmaması nedeniyle karadan müdahale edilemediği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle İl Jandarma Komutanlığı helikopteriyle araziye 6 jandarma özel hareket timi, 2 jandarma asayiş komando timi, 2 jandarma iç güvenlik timi, 17 Orman İşletme Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 147 personel yangına müdahale etmek için araziye bırakılmıştır. Ayrıca, Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 helikopteri yangına müdahale etmek amacıyla görevlendirilmiştir. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm alanda örtü yangını meydana gelmiştir. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Görevli personel ve helikopter vasıtasıyla yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir."