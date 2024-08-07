Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor

Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 tipi bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 150 personel görev yapıyor.

İlçenin Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerindeki meşe ormanlarının olduğu alanda dün çıkan örtü yangını devam ediyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar havadan ve karadan sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.