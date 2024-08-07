Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Açıklamada, yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Sahada 147 personelin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarılan açıklamada, "Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından gelen Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 helikopteri de çalışmalara katıldı. Yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olan yangın, gece süren çalışmalarla tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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