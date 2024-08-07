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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:11
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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
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        Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Zergavut Dağı eteklerinde çıkan örtü yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bölgeye araç yolu olmaması nedeniyle yangın alanına İl Jandarma Komutanlığına ait helikopterle personel sevk edildiği belirtildi.

        Sahada 147 personelin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarılan açıklamada, "Diyarbakır Hava Grup Komutanlığından gelen Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 helikopteri de çalışmalara katıldı. Yaklaşık 100 dönüm alanda etkili olan yangın, gece süren çalışmalarla tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, yangında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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