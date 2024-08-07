Tunceli'de ağıla giren kurt 6 koyunu öldürdü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köye inen kurt, girdiği ağıldaki 6 koyunu öldürdü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köye inen kurt, girdiği ağıldaki 6 koyunu öldürdü
Koyungölü köyünde hayvancılık yapan İhsan Bal'a ait ahıra gece saatlerinde kurt girdi.
Ağıla girdiğinde 6 koyunun öldüğünü gören Bal, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.
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