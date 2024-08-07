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        Tunceli'de ağıla giren kurt 6 koyunu öldürdü

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köye inen kurt, girdiği ağıldaki 6 koyunu öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:13
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        Tunceli'de ağıla giren kurt 6 koyunu öldürdü
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köye inen kurt, girdiği ağıldaki 6 koyunu öldürdü

        Koyungölü köyünde hayvancılık yapan İhsan Bal'a ait ahıra gece saatlerinde kurt girdi.

        Ağıla girdiğinde 6 koyunun öldüğünü gören Bal, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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