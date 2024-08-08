Çemişgezek'te tele sıkışan dağ keçisi yavrusu kurtarıldı
Çemişgezek ilçesinde, mezarlıkta tele sıkışan dağ keçisi yavrusu belediye ekibince kurtarıldı.
Çemişgezek ilçesinde, mezarlıkta tele sıkışan dağ keçisi yavrusu belediye ekibince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Çukur Mahallesi'ndeki Tekya Mezarlığında, Çemişgezek Belediyesi personeli Hakan Bitgiç, tele sıkışan dağ keçisi yavrusu gördü.
Keçiyi bulunduğu yerden kurtaran Bitkiç, yaptığı kontrollerde yaralı olmadığını tespit etti.
Daha sonra keçi, beslenmesinin ardından doğaya salındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.