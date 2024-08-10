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        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:39
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        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonlarda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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