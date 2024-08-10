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        GÜNCELLEME - Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:39
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        GÜNCELLEME - Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, N.D. ve O.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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