GÜNCELLEME - Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu düzenlenen operasyonda, 40 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

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