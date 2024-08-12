Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ovacık’ta çalışma yürüttü.
Ekipler, ilçenin Paşadüzü ve Mollaaliler köylerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda, 88 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçiren ekipler, H.Y. ve S.S’yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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