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        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:07
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        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ovacık’ta çalışma yürüttü.

        Ekipler, ilçenin Paşadüzü ve Mollaaliler köylerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda, 88 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçiren ekipler, H.Y. ve S.S’yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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