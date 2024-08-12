Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Ekipler, ilçenin Paşadüzü ve Mollaaliler köylerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Aramalarda, 88 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar ele geçiren ekipler, H.Y. ve S.S’yi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ovacık’ta çalışma yürüttü.

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