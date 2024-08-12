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        Tunceli'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve satırlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:13 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:13
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        Tunceli'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve satırlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

        Pulur Mahallesi’ndeki bir fırının önünde, iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan E.K, sağlık ekiplerince Ovacık Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olaya karıştığı iddiasıyla C.K, F.K. ve O.P gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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