Tunceli'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Pulur Mahallesi’ndeki bir fırının önünde, iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı ve satırlı kavgaya dönüştü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı ve satırlı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

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