Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de kayalıktan düşen kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan kadın, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 20:07 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de kayalıktan düşen kadını AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan kadın, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        İlçedeki Düzgün Baba Dağı'na gezmeye giden 50 yaşındaki Songül Sönmez, patikada yürürken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık 2 bin rakımlı dağa tırmanan kurtarma ekipleri, yaralı kadını bulunduğu yerden alarak sedyeyle ambulansa taşıdı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sönmez, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sönmez'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Irak'ın kuzeyinden Silopi'deki servis aracına saldırı: Ölü ve yaralılar var
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Gaziantep'te facia! Pres makinesine sıkışan işçi öldü
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        Netanyahu'nun açıklamasına 'saçmalık' dedi
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        Kartal yenileriyle uçuyor!
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        12 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Hollanda yenilenebilir enerjide nasıl fark yarattı?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Bilim dünyası açıkladı: Uyurken anılara dönmek mümkün mü?
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Cher Ndour, İstanbul'a geliyor!
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Jeff Bezos, işportacıya güldü geçti
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyada bu dili bilen 12 kişiden biri!
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        40 yıl sonra altın madalyasız olimpiyat
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Amerikalılar Sibirya'dan mı geliyor?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?

        Benzer Haberler

        Tunceli'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı
        Tunceli'de çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Ev ve kıraathaneye uyuşturucu serası kuran 3 şüpheliye gözaltı
        Ev ve kıraathaneye uyuşturucu serası kuran 3 şüpheliye gözaltı
        Başından vurulmuş olarak bulundu, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti; arkadaş...
        Başından vurulmuş olarak bulundu, 8 günlük yaşam savaşını kaybetti; arkadaş...
        GÜNCELLEME - Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i t...
        GÜNCELLEME - Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i t...
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı