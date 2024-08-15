Tunceli'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Mesut T’nin kullandığı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 62 AR 267 plakalı kamyon, Tunceli-Erzincan kara yolu Rabat mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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