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        Tunceli'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:20 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:20
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        Tunceli'de devrilen kamyonun şoförü yaralandı
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        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde şarampole devrilen kamyonunun sürücüsü yaralandı.

        Mesut T’nin kullandığı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ait 62 AR 267 plakalı kamyon, Tunceli-Erzincan kara yolu Rabat mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.​​​​​​​

        ​​​​​​​Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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