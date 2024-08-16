Tunceli'de dağlık arazide mahsur kalan baba oğulun yardımına ekipler yetişti
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan baba oğul, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde gezmek için gittikleri dağda mahsur kalan baba oğul, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen S.A. ile oğlu A.A, ilçedeki Munzur Dağları'nda yer alan Karagöl Vadisi'ne gezmeye gitti.
Bölgede bir süre vakit geçiren baba oğul, dönüş yolunda zorlu arazi şartlarında dağlık alanda mahsur kaldı.
Baba oğul, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekiplerden yardım talebinde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden alınan baba oğul, ilçe merkezine getirilip sağlık ekiplerine teslim edildi.
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