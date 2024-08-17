GÜNCELLEME - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve tırmıklarla alevlere müdahale etti. Jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kocakoç köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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