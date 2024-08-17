GÜNCELLEME - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kocakoç köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve tırmıklarla alevlere müdahale etti. Jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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