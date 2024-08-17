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        GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 04:41 Güncelleme: 17.08.2024 - 04:41
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        GÜNCELLEME 2 - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kocakoç köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, iş makinelerinin yanı sıra kazma, kürek ve tırmıklarla alevlere müdahale etti. Jandarma ve emniyete ait TOMA'lar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

        Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yer yer meşe, söğüt ve dut ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 150 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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