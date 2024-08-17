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        Tunceli Valiliğinden ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ilişkin açıklama:

        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 04:41 Güncelleme: 17.08.2024 - 04:41
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        Tunceli Valiliğinden ormanlık alanda çıkan örtü yangınına ilişkin açıklama:
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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Kocakoç köyünün Boylu mezrasında dün saat 23.25 sıralarında örtü yangını çıktığı anımsatıldı.

        İhbar üzerine yangına müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meydana gelen yangına 3 itfaiye ekibi, 1 arazöz, 3 TOMA, 1 iş makinesi, 140 jandarma asayiş komando timi tarafından müdahale edilmiştir. Yapılan ilk belirlemelere göre yaklaşık 150 dönüm alanda örtü yangını meydana gelmiştir. Yangında herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta olup yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmalarına devam edilmektedir."

        Açıklamada, yangının, elektrik tellerinin birbirine sürtünmesiyle oluşan kıvılcımın araziye düşmesiyle çıktığının değerlendirildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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