Tunceli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Kazada otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 ACC 814 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Pah Köprüsü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.