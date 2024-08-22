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        Tunceli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Tunceli'de otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:09 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:13
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        Tunceli'de kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Tunceli'de otomobilin kamyonla çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 ACC 814 plakalı otomobil, Tunceli-Erzincan kara yolu Pah Köprüsü mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı.

        Kazada otomobildeki 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 1'i çocuk 2'si müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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