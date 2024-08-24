Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Kentin Sin köyüne bağlı Metreşan mezrasındaki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Grup halinde sahada çalışma yapan ekipler, kazma, kürek, tırmık ve iş makineleriyle yangına müdahale ediyor.
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