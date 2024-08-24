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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:21
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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

        Kentin Sin köyüne bağlı Metreşan mezrasındaki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

        Grup halinde sahada çalışma yapan ekipler, kazma, kürek, tırmık ve iş makineleriyle yangına müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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