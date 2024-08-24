GÜNCELLEME - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kentin Sin köyüne bağlı Meterisler mezrasındaki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Grup halinde sahada çalışma yapan ekipler, kazma, kürek, tırmık ve iş makineleriyle yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarına başladı.

- "Herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı"