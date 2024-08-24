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        GÜNCELLEME - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:58 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:58
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        GÜNCELLEME - Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kentin Sin köyüne bağlı Meterisler mezrasındaki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

        Grup halinde sahada çalışma yapan ekipler, kazma, kürek, tırmık ve iş makineleriyle yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarına başladı.

        - "Herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı"

        Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.30'da Tunceli’nin Geyiksuyu köyü Meterisler mezrasında örtü yangını çıktığı anımsatıldı.

        Yangına hızlıca müdahale edildiği aktarıldığı açıklamada, "Yangında herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Yangın 16.30'da kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarımız sürüyor. Söndürme çalışmalarında yer alan tüm ekiplerimize ve gönüllülere teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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