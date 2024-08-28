Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mescit Mahallesi Aşağı Sağven bölgesindeki otluk arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, gönüllülerin de yardımıyla yangına müdahale etti.
Zorlu çalışmayla söndürülen yangın bazı ağaçlara zarar verdi.
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