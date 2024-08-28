Tunceli'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, gönüllülerin de yardımıyla yangına müdahale etti.

Mescit Mahallesi Aşağı Sağven bölgesindeki otluk arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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