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        Tunceli'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

        Tunceli'nin Ovacık ve Mazgirt ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 01.09.2024 - 18:08
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        Tunceli'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
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        Tunceli'nin Ovacık ve Mazgirt ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.

        Ovacık'ın Yarımkaya ve Mazgirt'in Sörek köylerinde meşe ormanlarıyla kaplı arazilerde yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin ve gönüllü vatandaşların çalışmasıyla yangınlar söndürüldü.

        Yangınlarda, bazı ağaçlar zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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