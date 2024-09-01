Tunceli'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü
Tunceli'nin Ovacık ve Mazgirt ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.
Tunceli'nin Ovacık ve Mazgirt ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü.
Ovacık'ın Yarımkaya ve Mazgirt'in Sörek köylerinde meşe ormanlarıyla kaplı arazilerde yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin ve gönüllü vatandaşların çalışmasıyla yangınlar söndürüldü.
Yangınlarda, bazı ağaçlar zarar gördü.
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