GÜNCELLEME - Tunceli'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Jandarma personelinin de çalışmalara katıldığı aktarılan açıklamada, "Yangında zarar gören şahıs, hayvan ve ev bulunmamaktadır. Yangın sonucunda 11 hektarlık zirai alanda bulunan ot ve kuru ağaç yanarak zarar görmüştür." ifadelerine yer verildi.

Valilikten Ovacık'taki yangınla ilgili yapılan açıklamada, olay yerine sevk edilen ekiplerin yangına müdahalede bulunduğu belirtildi.

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