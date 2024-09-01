Tunceli'de sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret eden kişi gözaltına alındı

Açıklamada, gözaltına alma sırasında meydana gelen olayla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan E.K'nin, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

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