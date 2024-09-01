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        Tunceli'de sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret eden kişi gözaltına alındı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sosyal medya hesabından güvenlik güçlerine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 19:43 Güncelleme: 01.09.2024 - 19:43
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        Tunceli'de sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret eden kişi gözaltına alındı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sosyal medya hesabından güvenlik güçlerine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan kişi gözaltına alındı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan E.K'nin, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.

        Açıklamada, gözaltına alma sırasında meydana gelen olayla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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