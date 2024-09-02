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        Tunceli'de iş makinesinin altında kalan kişi öldü

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:24 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:24
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        Tunceli'de iş makinesinin altında kalan kişi öldü
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kentte müteahhitlik yapan Tekin Çiçek, Ovacık'ın Eğripınar köyünde inşaat alanında çalışma yapan ekskavatörün altında kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Tekin'in cenazesi, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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