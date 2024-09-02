Tunceli'de iş makinesinin altında kalan kişi öldü
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde iş makinesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Kentte müteahhitlik yapan Tekin Çiçek, Ovacık'ın Eğripınar köyünde inşaat alanında çalışma yapan ekskavatörün altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Tekin'in cenazesi, Ovacık Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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