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        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:31 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:34
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        Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Tepebaşı Mahallesi'ndeki kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

        Yangın bazı ağaçlara zarar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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