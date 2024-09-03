Çemişgezek'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü.
Tepebaşı Mahallesi'ndeki kuru otlarla kaplı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın bazı ağaçlara zarar verdi.
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