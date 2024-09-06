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        Tunceli'de akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı

        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 06.09.2024 - 11:32
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        Tunceli'de akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı
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        Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde akarsuya düşen otomobildeki 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

        O.Y'nin kullandığı 48 AKZ 616 plakalı otomobil, Tunceli-Kovancılar kara yolu Mazgirt Köprüsü mevkisinde akarsuya düştü.

        Kazada, sürücü ile N.A.Y, Z.D.Y. ve E.D.Y. kendi çabalarıyla içinden çıktıkları ve suya batan aracın üzerinde mahsur kaldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, mahsur kalanları botlara alarak kıyıya getirdi.

        Hafif yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Aracın sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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