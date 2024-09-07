Munzur Çayı 3 balık türüne üreme ve yaşam alanı sağlıyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Munzur Çayı, berrak sularıyla sarı balık, yeşil balık ve kırmızı benekli alabalıklara yaşam alanı oluşturuyor.

İlçenin Ziyaret köyünde kaynağı bulunan Munzur Çayı, bölgenin en önemli su kaynakları arasında yer alıyor.

Eriyen kar ve yer altı sularıyla beslenen çay, yaklaşık 80 kilometrelik akışının sonunda il merkezindeki Uzunçayır Barajı Gölü'ne karışıyor.

Geçtiği her noktaya canlılık katan çay, su altı güzellikleri ve çevresindeki bitki örtüsü çeşitliliğiyle de doğal bir akvaryumu andırıyor.

Böylece nesillerini devam ettiren balıklar, çaydaki bazı böcek ve sinek türleriyle yemlenip hayatta kalmaya çalışıyor. Munzur Çayı’na ayrı bir güzellik katan balıklar, su altı kamerasıyla kayıt altına alındı.

Birbirinden güzel tonlardaki yeşil arazilerin arasında menderesler oluşturarak akan çay, nesli koruma altındaki kırmızı benekli alabalık ile sarıbalık ve yeşil balık türüne ev sahipliği yapıyor.

Jandarmayla ortak hareket eden DKMP personeli, alabalığın vatandaşlar tarafından germe ağ, olta ve tırıvırı (bir çeşit balık ağı) ile avlanılmasına engel oluyor.

Ayrıca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi (DKMP) ekipleri de özellikle kırmızı benekli alabalık için koruma kontrol faaliyetlerine ağırlık veriyor.

Şehrin tam ortasından Anadolu Diyagonali'nin geçtiğini belirten Matur, "Tunceli'de Munzur ve Pülümür vadilerinin bulunması birçok canlı grubunun çok çeşitli türlere sahip olmasını sağlamıştır. Bölgedeki ormanlar ve 3 bin rakımlı dağlar hem memeliler hem de yırtıcı türler için de uygun ortamlar sağlamaktadır." dedi.

Matur, kentin bazı alanlarının Fırat ve Dicle rejiminde bulunan türlere de ev sahipliği yaptığını aktardı.

Bölgedeki yaban hayatının çeşitli olduğunu dile getiren Matur, "Bu canlılardan bazıları endemik bazıları tehlike altında sınıflandıran türlerdir. Hatta geçtiğimiz yıllarda yapılan çalışmalarda burada endemik bir alabalık türü tanımlanmıştır." ifadelerini kullandı.