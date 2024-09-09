Tunceli'de trafik kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için tören düzenlendi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehitler Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı, Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş’in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu.
İl Müftüsü Mustafa Şanver’in okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından cenaze araçlarına konularak Elazığ Havalimanı’na götürüldü.
Törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, polisler ve askerler katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.