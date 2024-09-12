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        Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bozayılar, Düzgün Baba Dağı eteklerinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 20:06 Güncelleme: 12.09.2024 - 20:06
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        Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi
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        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bozayılar, Düzgün Baba Dağı eteklerinde yiyecek ararken görüntülendi.

        Dağlık ve ormanlık alanlarıyla yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan Nazımiye kırsalında yaban keçisi, kurt, vaşak, sansar, baykuş, kartal, tilki, domuz, kanguru faresi, ur kekliği ve sincap gibi birçok canlı türü yaşıyor.

        Mevsime bağlı yiyecek ve su bulmakta zorlandıkları için dağlardan yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar özellikle gece saatlerinde inen avlanması yasak bozayılar, Düzgün Baba Dağı'nın eteklerindeki köyleri ve mahalleleri mesken tutuyor.

        Yavrularıyla ya da tek olarak hareket eden bozayılar, bahçelere girip buldukları fasulye, ceviz, karpuz ve armutlarla karınlarını doyuruyor.

        Bazı bozayılar da gruplar halinde ilçedeki Düzgün Baba Cemevi mevkisine gelerek, burada kesilen kurbanlardan geriye kalan atıkları tüketiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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