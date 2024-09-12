Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bozayılar, Düzgün Baba Dağı eteklerinde yiyecek ararken görüntülendi.

Dağlık ve ormanlık alanlarıyla yaban hayatı açısından büyük önem taşıyan Nazımiye kırsalında yaban keçisi, kurt, vaşak, sansar, baykuş, kartal, tilki, domuz, kanguru faresi, ur kekliği ve sincap gibi birçok canlı türü yaşıyor.

Mevsime bağlı yiyecek ve su bulmakta zorlandıkları için dağlardan yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar özellikle gece saatlerinde inen avlanması yasak bozayılar, Düzgün Baba Dağı'nın eteklerindeki köyleri ve mahalleleri mesken tutuyor.