Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de depreme karşı okullarda onarım ve güçlendirme çalışması yapılıyor

        Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:39 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de depreme karşı okullarda onarım ve güçlendirme çalışması yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de depreme karşı 39 okulda onarım ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

        Deprem kuşağında yer alan kentte, olası afetlere ve acil durumlara karşı çeşitli projeler hayata geçiriliyor.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, belirli alanlarda konteyner kentler kuruldu, dayanıksız binalar yıkıldı.

        Ekiplerce il merkezinde yapılan incelemelerde ise 39 okulun depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği belirlendi.

        Gerekli işlemlerin ardından ekipler, okullarda kolon, çelik ve betonarme mantolama gibi çalışmalara başladı.

        Tekbıyıkoğlu da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Namık Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyelerini ziyaret ederek güçlendirme çalışmalarını inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunu söyledi.

        Depreme hazırlık konusunda çok etraflı bir çalışma yürüttüklerini belirten Tekbıyıkoğlu, "Çocuklarımızın okuduğu okulların durumu çok önemli. Biz bütün okullarımızın performans denetimini yaptırdık ve 37 okulumuzun yıkım işini gerçekleştireceğiz. Tabii bununla beraber 41 okulumuzun da güçlendirilmesi söz konusuydu. Bu çalışmalar kapsamında 39 okulumuzu güçlendirip çocuklarımızı sağlıklı ve güvenli bir ortama kavuşturmuş olacağız." dedi.

        Vali Tekbıyıkoğlu, depreme karşı çalışmaları mümkün olduğu kadar süratle yaptıklarını vurguladı.

        Geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü hatırlatan Tekbıyıkoğlu, "Kendisi sağ olsun Tunceli'yi takip ediyor ve bizim meselelerimize çok ama çok alakayla teveccüh ettiler. Yeni bir şey söylemek istiyorum; ilimizde 8 tane riskli alan belirlemiştik. Bu riskli alanların tekrar geri dönüşümü için Bakanımız talimat verdi. Bunların yarısı bu sene, diğer yarısı ise gelecek yıl ihaleye çıkacak ve TOKİ ile bir çalışma yapacağız." bilgisini verdi.

        Tekbıyıkoğlu, AFAD tarafından yürütülen çalışmalara da değinerek şunları kaydetti:

        "İl merkezinde 528 konut için ihale gerçekleşmişti. Geçen hafta bunun ziyaretine gittim ve yüzde 10 tamamlanması var, 300 günün sonunda da bu konutları tamamlamış olacağız. Yine bununla beraber AFAD konutları kapsamında Pülümür'ün çok önemli bir önceliği var ve burada 188 konutun yapım işine de bu sene inşallah başlayacağız. Deprem olmadan alınabilecek bütün tedbirleri, gücümüzce, gayretimizce, kabiliyetimizce yerine getirmeye çalışıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        İstanbul'da yağış: Sabıkalı alt geçidi bu kez de su bastı
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Galatasaray'da sponsorluk tartışması!
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den uyarı! Bu saatlere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        İlk özel uzay yürüyüşü sona erdi
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!

        Benzer Haberler

        1700 rakımlı ilçede asırlardır geleneksel yöntemlerle doğal tuz üretimi
        1700 rakımlı ilçede asırlardır geleneksel yöntemlerle doğal tuz üretimi
        Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi
        Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de, 684 konutun yapımı devam ediyor
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de, 684 konutun yapımı devam ediyor
        Tunceli'de trafik kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi
        Tunceli'de trafik kazasında şehit olan askerler için tören düzenlendi
        Tunceli'de askeri araç devrildi: 5 yaralı
        Tunceli'de askeri araç devrildi: 5 yaralı
        Munzur Çayı 3 balık türüne üreme ve yaşam alanı sağlıyor
        Munzur Çayı 3 balık türüne üreme ve yaşam alanı sağlıyor