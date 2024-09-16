Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" yapıldı

        Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:45 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de "asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, kentte 6 bin 110 güvenlik personelinin görev yaptığını söyledi.

        Tunceli'nin huzuru için ekiplerin 24 saat esaslı çalıştığını vurgulayan Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu:

        "İlimizde son 8 ayda 2 bin 29 olay gerçekleşmiş ve bunun da yüzde 97,8'i aydınlatılmış. Mal varlığına karşı meydana gelen suçlarda ise ilimizde yüzde 27'lik bir azalış var. Bunları hırsızlık, gasp, yankesicilik gibi olaylar oluşturuyor ve 256 olay olmuş. Kişilere karşı meydana gelen suçlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9'luk bir azalma var. 869 olay gerçekleşmiş ve aydınlatma oranımız ise yüzde 99,6."

        Tekbıyıkoğlu, ekiplerce 2024'de yapılan çalışmalar sonucu 1370 faili meçhul olayın 1330'unun aydınlatıldığını bildirdi.

        Trafik denetimlerinin çok önemli olduğuna işaret eden Tekbıyıkoğlu, "Bu sene trafikte sorgulanan 165 bin aracımız var ve bunların 8 bin 880'ine uygun olmayan koşullarından dolayı işlem yapılmış. 1 Ocak-30 Ağustos tarihlerinde yaşanan 274 kazada 259 vatandaşımız yaralanmıştır. Tüm trafik kazalarında bir önceki döneme göre yüzde 8'lik bir azalış meydana gelmiştir. Maalesef trafik kazalarında 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş." dedi.

        Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında yüzde 26'lık bir düşüş olduğunu söyleyen Tekbıyıkoğlu, bu anlamda bu sene 245 olayın gerçekleştiğini dile getirdi.

        Uyuşturucuyla mücadeleye kararlı şekilde devam ettiklerini belirten Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

        "İlimizde bu iş oldukça alt seviyede ama artmaması için elimizden geleni yapıyoruz. 128 olaya müdahale edildi. Bu 128 uyuşturucu operasyonunda 193 şüpheli yakalandı, 14'ü tutuklandı. Terörle mücadele kapsamında 2024 yılı içerisinde 3 bin 990 operasyonda 70 mağara ve sığınak kullanılmaz hale getirildi. Bu mağara ve sığınaklardan 8 silah, 739 mühimmat, 119 tüp, el bombası, 15 el yapımı patlayıcı, 15 telsiz, 45 kilogram patlayıcı ve çok sayıda gıda maddesi ele geçirildi. 90 şahıs hakkında işlem yapıldı, 11'i tutuklandı. Kentimizde boğulma ve kaçakçılık olaylarına karşı da Jandarma Asayiş Bot Komutanlığını kurduk."

        Tekbıyıkoğlu, kente bu yıl 2 milyon turistin geldiğini ve bu durumun da huzur ortamının göstergesi olduğunu vurguladı.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü Hakan Duman da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Eski milli kürekçiyi öldüren kazada "tam kusurlu" sürücü serbest
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Hatice'nin katilinden "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Akademisi açılışında önemli mesajlar
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Tatbikat yapıldı! Caniler o eve getirildi!
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi belirlendi!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri genişletti
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor
        Ada görünümlü tarihi Pertek Kalesi'nin cazibesi tekne turlarıyla artıyor
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de okullarda güçlendirme çalışmaları
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de okullarda güçlendirme çalışmaları
        Tunceli'de depreme karşı okullarda onarım ve güçlendirme çalışması yapılıyo...
        Tunceli'de depreme karşı okullarda onarım ve güçlendirme çalışması yapılıyo...
        1700 rakımlı ilçede asırlardır geleneksel yöntemlerle doğal tuz üretimi
        1700 rakımlı ilçede asırlardır geleneksel yöntemlerle doğal tuz üretimi
        Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi
        Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nın eteklerinde bozayılar görüntülendi
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de, 684 konutun yapımı devam ediyor
        Deprem uzmanlarının uyardığı Tunceli'de, 684 konutun yapımı devam ediyor