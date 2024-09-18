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        Tunceli'de tüfekle vurulan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tüfekle vurulan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 20:37 Güncelleme: 18.09.2024 - 20:37
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        Tunceli'de tüfekle vurulan kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        Tunceli'nin Ovacık ilçesinde tüfekle vurulan kişi, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İlçeye bağlı Aslıca köyünde yaşayan Muzaffer Y. henüz belirlenemeyen nedenle tüfekle yaralandı.

        Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Malatya'dan köye yönlendirilen ambulans helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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