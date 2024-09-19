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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tunceli'de konuştu:

        AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "İktidar alternatifi olarak kendini sunan siyasi partilere bakıyoruz, kendi aralarındaki koltuk kavgalarından başka maalesef bu topluma, bu ülkeye herhangi bir şey sunuyor değiller." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:15 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:15
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Tunceli'de konuştu:
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        AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "İktidar alternatifi olarak kendini sunan siyasi partilere bakıyoruz, kendi aralarındaki koltuk kavgalarından başka maalesef bu topluma, bu ülkeye herhangi bir şey sunuyor değiller." dedi.

        Yalçın, partisinin Tunceli İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, kente ilk defa geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

        Son dönemde yoğun bir seçim döneminden geçtiklerini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

        "AK Parti olarak 23 yıllık bir partiyiz, 22 yıldır ülkeyi yönetiyoruz ve 22 yıldır iktidar partisiyiz. Bu, bırakın Türkiye'yi dünya demokrasi tarihinde herkese nasip olabilecek bir durum değil. Halkımızın Cumhurbaşkanımıza çok yoğun bir teveccühü var. En zorlu şartlarda ve darbe teşebbüslerine karşı bile halkımız defalarca Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi destekledi, iktidarımız devam ediyor ama bu 22 yılın içerisinde 18 kere seçim sandığına gitmişiz. Yine bu da demokrasi tarihine geçecek önemli olaydan bir tanesi. Demek ki Türkiye'de 22 yılın içerisinde çok yoğun ve dinamik bir süreç yaşamışız."

        Yalçın, AK Parti olarak 3,5-4 yıl boyunca seçimsiz bir dönemde Türkiye'yi inşa faaliyetlerine devam edeceklerine işaret etti.

        - "Sahada talepleri dinlemeyi her zaman önemseyen bir parti olduk"

        Parti olarak "Türkiye Buluşmaları" sürecini başlattıklarını dile getiren Yalçın, şunları kaydetti:

        "Biz sahaya çıkmayı, sahada talepleri dinlemeyi her zaman önemseyen bir parti olduk ve son dönemde bunu çok daha fazla önemsemeye başladık. İktidar alternatifi olarak kendini sunan siyasi partilere bakıyoruz. Kendi aralarındaki koltuk kavgalarından başka maalesef bu topluma, bu ülkeye herhangi bir şey sunuyor değiller. Bunun farkındayız, bu özgüvene sahibiz ama aynı zamanda da vatandaşın nabzını da çok yakından tutmak zorundayız. Çünkü bir siyasi partiyiz, beğenen kadar beğenmeyen de olacak, yaptığımız işi seven kadar sevmeyen de olacak. Nedir? Toplumumuz bizden gerçek anlamda ne bekliyor. İşte bunu doğru düzgün inşa ettiğimiz müddetçe Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir iktidar partisi ve en büyük iktidar adayı olmayı sürdürebiliriz."

        Yalçın, Tunceli’nin muazzam güzelliklere sahip olduğunu ama geri bırakılmış bir şehir olduğuna dikkati çekti.

        Türkiye'deki birçok şehrin çözülmesi gereken sorunları olabileceğini ifade eden Yalçın, "Gerçekten geldiğimde gözlemlediğim şey Tunceli’nin hizmete olan hasreti. Bu hasretin gerçekten biz dindirebiliriz. Yine Sayın İl Başkanımız kayyum döneminde yapılan birkaç şeyi gösterdi. Kayyum eliyle değil, biz burada AK Parti belediyeciliği eliyle de bunu yapmak istiyoruz. Bütün ön yargıları kırmak için elimizden geldiğince mücadele vermek zorundayız." diye konuştu.

        Toplantıya, AK Parti Tunceli İl Başkanı Bülent Süner ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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