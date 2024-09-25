Tunceli'de "Turizm Master Planı Çalıştayı" yapıldı

Tunceli'de turizm alanında farkındalık oluşturulması ve ilin tanıtımı amacıyla "Turizm Master Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel idaresi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde Atatürk Mahallesi'ndeki Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizm alanında çok iyi yerde olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 2022 verilerini incelediğini belirten Tekbıyıkoğlu, şöyle konuştu: "Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İspanya ve İtalya'dan sonra ülkemiz yaklaşık 50 milyonun üzerindeki bir turist ile dünyadaki en fazla ziyaret edilen dördüncü ülke. Turizm gelirlerine baktığımız zaman da ülkemiz dünyada en fazla turizmden gelir elde eden altıncı ülke. Demek ki bu işte Türkiye; doğrusu fazla, eksiği az, tam mükemmel diyemeyiz ama turizm politikalarımızın işlerliğe kavuşmasıyla dünyanın bu büyük pastası üzerinde de hakkaniyetli bir payı alıyor."

Tekbıyıkoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının, turizmde önemli girişimleri ve politikaları olduğunu vurguladı. Bakanlığın 60 milyon turist ve 60 milyar dolar hedefi olduğunu hatırlatan Tekbıyıkoğlu, "Bir yandan turist miktarını arttırırken diğer yandan da turistin harcayabileceği rakamın arttırılması üzerine politika geliştiriliyor. Bu rakamların içerisinde Tunceli'nin payı neredeyse yok. İlimizin problemlerini biliyoruz. İlimizin diğer 80 vilayetin hikayesinden biraz daha farklı bir hikayesi var. İlimiz çok yıprandı. İlimizde güvenlik, asayiş, huzur ve emniyet tesis edilmediği müddetçe o ilde işin açıkçası hiçbir şey layıkıyla ilerlemiyor. Hemen hemen bütün kamu hizmetleri geriden geliyor." şeklinde konuştu.

- "Tunceli muazzam bir güzelliğe sahip fakat yeterince bilinemiyor" Tekbıyıkoğlu, Tunceli'nin ortaya çıkartılması gereken çok büyük bir potansiyeli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "Biz huzuru sağlamak için jandarmamızla ve emniyetimizle elimizden gelen gayreti büyük fedakarlıkla 7 gün 24 saat boyunca sağlıyoruz. Tunceli muazzam bir güzelliğe sahip. Fakat yeterince bilinemiyor. Eğer bir hazinenin üzerinde yaşıyorsanız ama bu hazinenin üzerindeki toprağı kaldırmamışsanız kimse farkına varmaz. Biz bu toprağı kaldırmaya geldik. Ben buraların renklenmesini çok arzu ediyorum. Bilhassa doğa sporları, görsel aktiviteler, doğa turizmi ve endemik bitkiler çok önemli potansiyele sahipler."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu da Vali Tekbıyıkoğlu'nun talimatları doğrultusunda Turizm Master Planı için adım attıklarını, çalıştayın kente büyük katkısı olacağını dile getirerek, "Siz paydaşlarımızla paylaşacağımız görüşlerimiz, öngörülerimiz, sizlerin teklifleri, önerileri bizlerin turizm alanında yol almamızda daha doğru ve emin adımlarla hedefimize ilerlememizi sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise Türkiye'de turizmin son derece stratejik bir sektör haline geldiğine dikkati çekerek, "Son yıllarda ziyaretçi sayısı ve turizm geliri bakımından elde edilen başarılı sonuçlarla ülkemizde sektörün hedefleri sürekli güncellenmekte ve daha yüksek hedefler belirlenmektedir." diye konuştu.