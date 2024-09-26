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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, yaşlılarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

        Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar için Munzur Çayı kıyısında kahvaltı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:43
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        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, yaşlılarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi
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        Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar için Munzur Çayı kıyısında kahvaltı etkinliği düzenlendi.

        Valilik tarafından il merkezinde yaşayan 85 yaş ve üzeri yaşlıların keyifli vakit geçirmesi amacıyla program organize edildi.

        Sağlık personellerince evlerinden alınan yaşlılar, araçlarla kentin Miskisağ mevkisinden geçen Munzur Çayı'nın kıyısına getirildi.

        Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da etkinliğe katılarak yaşlılarla sohbet etti, talep ve sorunları dinledi.

        Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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