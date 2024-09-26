Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, yaşlılarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi
Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar için Munzur Çayı kıyısında kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar için Munzur Çayı kıyısında kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Valilik tarafından il merkezinde yaşayan 85 yaş ve üzeri yaşlıların keyifli vakit geçirmesi amacıyla program organize edildi.
Sağlık personellerince evlerinden alınan yaşlılar, araçlarla kentin Miskisağ mevkisinden geçen Munzur Çayı'nın kıyısına getirildi.
Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da etkinliğe katılarak yaşlılarla sohbet etti, talep ve sorunları dinledi.
Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran da katıldı.
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