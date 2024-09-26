Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, yaşlılarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da etkinliğe katılarak yaşlılarla sohbet etti, talep ve sorunları dinledi.

Valilik tarafından il merkezinde yaşayan 85 yaş ve üzeri yaşlıların keyifli vakit geçirmesi amacıyla program organize edildi.

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