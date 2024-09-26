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        Tunceli'de 15 yıldır küs olan kardeşleri kaymakam barıştırdı

        Tunceli'nin Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun, yaklaşık 15 yıldır küs olan iki kardeşi barıştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:14
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        Tunceli'de 15 yıldır küs olan kardeşleri kaymakam barıştırdı
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        Tunceli'nin Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun, yaklaşık 15 yıldır küs olan iki kardeşi barıştırdı.

        Kaymakam Coşkun, ilçedeki gezileri esnasında, Çalıözü köyünde yaşayan Birhan Sevinç ile ağabeyi Mustafa Sevinç'in çeşitli sebeplerden dolayı küstüğünü öğrendi.

        Bunun üzerine Coşkun, görevlilere talimat vererek küs ağabey ve kardeşi makamında görüşmeye davet etti.

        Davete icabet eden Birhan Sevinç ile Mustafa Sevinç, köyden ilçe merkezine gelerek Coşkun'u makamında ziyaret etti.

        Kaymakam Coşkun'un birlik, beraberlik ve aile olmanın önemi hakkındaki konuşmasının ardından 15 yıldır küs kalan iki kardeş sarılarak barıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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