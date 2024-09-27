Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı yapıldı

Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Moğultay Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikata jandarma, emniyet, Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri katıldı.

Senaryo gereği, Kavaklı Sokak’ta yer alan iki binanın çöktüğü ve enkaz altında 3 kişinin kaldığı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ihbar üzerine akşama doğru araçlara yükledikleri gerekli malzemelerle olay yerine gelerek enkaza girmek için hazırlıklarını yaptı.

Havanın da iyice kararmasıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, yıkılan binalarda dinleme yaptı, daha sonra enkazın altında kaldığı tespit edilen kişilerin çıkarılması için binaya giriş alanlarını belirledi.

Bazı ekipler de olay yerinde saha koordinasyon merkezi, kayıt masası ve barınma çadırı, personel konuşlanma ile iaşe alanları oluşturdu.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ve İl Emniyet Müdürü ile tatbikat alanına gelerek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin deprem kuşağında yer alan bir şehir olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 bin 500 kişiden oluşan arama kurtarma timi kurduklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Bunu ne kadar gerçekçi yapabilirsek bir deprem anında o kadar etkin davranabileceğimizi biliyoruz. Bugün saat 17.19 itibariyle hiç kimsenin haberi yokken bir deprem alarmı verdik. Arkadaşlarımız, yaklaşık 5 dakika içerisinde ilk grubun, 15 dakika içerisinde ise ikinci grubun olay yerine intikal ettiği bilgisini verdi. Birimlerimizi hazır tutmaya çalışıyoruz. Biz ne kadar çok antrenman yaparsak biliyoruz ki bir afet durumunda o kadar etkin müdahaleyi gerçekleştirebileceğiz." dedi.