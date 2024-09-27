Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri

        Tunceli'de valilik yaşlıları doktor kontrolünde evlerinden alıp doğayla buluşturuyor

        Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar, valilik öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında evlerinden doktor kontrolünde alınarak doğayla buluşturuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:15 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de valilik yaşlıları doktor kontrolünde evlerinden alıp doğayla buluşturuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tunceli'de evde sağlık hizmeti alan yaşlılar, valilik öncülüğünde hazırlanan proje kapsamında evlerinden doktor kontrolünde alınarak doğayla buluşturuluyor.

        İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, hastalıkları nedeniyle evden dışarı çıkamayan 85 yaş ve üzeri yaşlılarla özenle ilgileniyor.

        Belirli aralıklarla evleri ziyaret eden ekipler, yaşlı ve yatağa bağımlı kişilere muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ile ağız ve diş sağlığı hizmeti veriyor.

        Valilik de hayata geçirdiği proje kapsamında yaşlıları ev ortamından uzaklaştırarak tabiatta moral bulmasını sağlıyor.

        Gerekli hazırlıklar sonrası ekiplerce evlerinden alınan yaşlılar, doktor kontrolünde Munzur Vadisi Milli Parkı ya da Pülümür Vadisi'ndeki piknik alanlarına götürülüyor.

        Doğal güzellikler arasında vakit geçiren yaşlılara Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da eşlik edip moral veriyor.

        Tekbıyıkoğlu, yaşlıların talep ve sorunlarını dinleyerek çözüme kavuşturmaya çalışıyor.

        İl Sağlık Müdürü Muhammed Duran, yaptığı açıklamada, valilik koordinesinde yaşlıları mutlu etmek amacıyla etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Munzur Çayı kıyısında yaşlılara özel kahvaltı hazırladıklarını belirten Duran, "Buradaki amacımız, hastaların ve beraber yaşadıkları bireylerin, doğal bir ortamda stresten uzak vakit geçirmelerini sağlamaktı. Sayın Valimiz de teşrifleriyle hastalarımızla konuştu. Güzel bir ortam oldu ve hastalarımız etkinlikten çok memnun ayrıldı." dedi.

        Duran, hava şartları uygun olduğu müddetçe etkinlikleri devam ettireceklerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Tehdit edildiğini söyleyen Serhat Akın'a silahlı saldırı kamerada!
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Şeyda polisin eşi saldırıyı öğrendiği anları anlattı
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        Barcelona'dan UEFA'ya Arda Güler tepkisi!
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        "Ülkemizin yatırım çekme potansiyeli yüksek"
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        Kart düzenlemeleri neden geldi?
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        "Lunaparkta hız treni gibi"
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu nasıl çözülecek? Belediye Başkanı Tugay'dan açıklama
        İşte kültür sanat ajandası
        İşte kültür sanat ajandası
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        O anlar kamerada! İnşaat işçilerinin kürekli kalaslı kavgası!
        "Köyümüze dönelim"
        "Köyümüze dönelim"
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        İdamlık sanık 55 yıl sonra beraat etti
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Kahverengi mi, beyaz mı? Hangi yumurta daha sağlıklı?
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Jahrein'den, Elçin Sangu'ya dava
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        Yapay zekayla dolandırıcılık iddiası!
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        “Çalışanlarınıza yüzde kaç zam verdiniz ki tarifelere yüzde 300 zam yapıyorsunuz”
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Kredi kartlarına yeni düzenleme
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Elektrikli metrobüs geliyor
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Florida'da Helene Kasırgası!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!
        Ayakta ders anlatmaya öğretmen itirazı!

        Benzer Haberler

        Kahve gibi içilen "çedene" tozu 400 liraya kadar alıcı buluyor
        Kahve gibi içilen "çedene" tozu 400 liraya kadar alıcı buluyor
        Uzmanların 'deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de, yıkılan hasarlı binada...
        Uzmanların 'deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de, yıkılan hasarlı binada...
        Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı yapıldı
        Tunceli'de deprem sonrası enkazda arama kurtarma tatbikatı yapıldı
        Tunceli'de 15 yıldır küs olan kardeşleri kaymakam barıştırdı
        Tunceli'de 15 yıldır küs olan kardeşleri kaymakam barıştırdı
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, yaşlılarla kahvaltı etkinliğinde bir araya gel...
        Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu, yaşlılarla kahvaltı etkinliğinde bir araya gel...
        Tunceli'de paniğe neden olan şüpheli çanta, fünye ile 2 kez patlatıldı
        Tunceli'de paniğe neden olan şüpheli çanta, fünye ile 2 kez patlatıldı