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        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 30 sığınak ve mağara imha edildi

        Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 30 sığınak ve mağara imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 10:04 Güncelleme: 30.09.2024 - 10:04
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        Tunceli'de teröristlerin kullandığı 30 sığınak ve mağara imha edildi
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        Tunceli’de düzenlenen operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 30 sığınak ve mağara imha edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6-28 Eylül tarihleri arasında Aliboğazı, Ahbanos, Işıkvuran, Dereova ve Sarıyayla bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Arazide arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, dağlık ve ormanlık alanlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 30 sığınak ve mağara tespit etti.

        Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda, 6 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği, 164 piyade tüfeği fişeği, 52 tüp, 6 akü ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri, sığınak ve mağaraları kontrollü şekilde kullanılamaz hale getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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