Öğrencilerin bebek arabalarının güvenliği için geliştirdiği "akıllı çözüm" ödül getirdi

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de 2 öğrenci, olası bebek arabası kazalarını önlemek amacıyla geliştirdikleri uyarı ve fren sistemli mobil uygulama ile TEKNOFEST'te ikincilik elde etti.

Kentteki Hacı Bektaş Veli Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Baran Metin Demir (13) ve Aybars Bekler (14), yaklaşık 1 yıl önce öğretmenleri Savaş Tunçer'in koordinesinde bebek arabalarının güvenliğini sağlamak amacıyla proje hazırladı.

Proje kapsamında mobil uygulama sistemi tasarlayan öğrenciler, "Munzur'da Kod" takımı olarak, 5-8 Eylül'de Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'na katıldı. Öğrenciler geliştirdikleri sistem ile yarışmanın "Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde ikinci oldu.

Tüm yazılım aşamaları öğrenciler tarafından yapılan projede, bebek arabasının kişinin elinden kaçması durumunda uyarı ve fren sistemi devreye giriyor. Ayrıca, GPS modüllü devre sayesinde de kaybolan aracın yeri tespit ediliyor. - "Bir yerde unutulduğu zaman GPS üzerinden mesaj gönderebilecek" Bilgisayar öğretmeni ve proje danışmanı Savaş Tunçer, AA muhabirine, TEKNOFEST yarışmasında "Munzur'da Kod" takımı olarak 2. olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İki öğrencisiyle projeyi hazırladıklarını belirten Tunçer, şöyle konuştu:

"Projemizin adı mobil uygulama kullanılabilen ve GPS destekli bebek arabası güvenlik sistemi. Projemizde günlük yaşantıda anne ve babaların dikkatsizliği yüzünden elden kaçan ve trafikte risk yaratan bebek arabalarının karıştığı kazalara karşı bir önlem geliştirmeyi amaçladık. Bebek arabasına otomatik kilitleme sistemi koyduk. Bebek arabası bir yerde unutulduğu zaman GPS üzerinden mesaj gönderebilecek mobil uygulama geliştirdik." - "Öğrencilerimizin yeni teknolojilerle kendilerini öne çıkarmasını istiyoruz"

Tunçer, daha çok öğrenciyle proje geliştirerek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmayı amaçladıklarını dile getirdi. Teknolojik çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Tunçer, "Okulumuzdaki öğrenciler seçilmiş öğrenciler ama sadece sınavla gelmekle olmuyor. Öğrencilerimizin yeni teknolojilerle ve projelerle kendilerini öne çıkarmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Baran Metin Demir de yarışmada derece elde ettikleri için gururlu olduğunu ifade etti. Bilimsel çalışmalarla ilgilenmekten büyük keyif aldığını vurgulayan Demir, "Bebek arabasının üzerine yerleştirdiğimiz dokunma sensörleri var. Bu sensörlerden elimizi çektiğimiz zaman sistem otomatik olarak kilitleniyor ve bebek arabasının ilerlemesi engelleniyor. Böylece olası kazalar engellenmiş oluyor. Ayrıca GPS ve mobil uygulama desteği sayesinde bebek arabasının nerede ve ne kadar uzakta olduğunu görebiliyoruz." dedi.