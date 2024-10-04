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        Çemişgezek'te eve giren yılan yakalanıp doğaya salındı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde eve giren yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 14:59 Güncelleme: 04.10.2024 - 15:00
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        Çemişgezek'te eve giren yılan yakalanıp doğaya salındı
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde eve giren yılan yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

        İlçedeki Asel konutlarındaki bir dairenin içerisine yılan girmesi üzerine ev sahipleri, komşularından yardım istedi.

        Bunun üzere eve gelen Ali Asker Al uzun uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerde yakalayarak kovaya koydu.

        Güvenli şekilde evden çıkarılan yılan, yerleşim yerlerinin uzağında doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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