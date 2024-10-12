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        Tunceli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Tunceli'nin Pülümür ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 12.10.2024 - 17:29
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        Tunceli'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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        Tunceli’nin Pülümür ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        İlçenin Bardakçı köyü mevkisinde 24 ABE 289 plakalı beton mikseri, kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, sürücü araçta sıkışarak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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