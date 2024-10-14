Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 MBC 64 plakalı otomobil, Payamdüzü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
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