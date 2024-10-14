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        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 22:54 Güncelleme: 14.10.2024 - 22:54
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        Tunceli'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 MBC 64 plakalı otomobil, Payamdüzü köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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