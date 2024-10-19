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        Tunceli'de 3 bin rakımlı zirvelere kar yağdı

        Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 09:46 Güncelleme: 19.10.2024 - 09:59
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        Tunceli'de 3 bin rakımlı zirvelere kar yağdı
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        Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.

        Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.

        Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı.

        Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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