Tunceli'de 3 bin rakımlı zirvelere kar yağdı
Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Tunceli'de bazı dağların zirveleri kar yağışıyla beyaza büründü.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle Ovacık ve Pülümür ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Yağışla Munzur, Mercan, Sülbüs ve Hel dağlarının 3 bin metre yüksekliğe sahip zirveleri beyaz örtüyle kaplandı.
Sonbahar renkleriyle bütünleşen karlı dağlar, güzelliklerine güzellik kattı.
Doğa tutkunları da karlı rotalarda gezinti yapıp fotoğraf çekti.
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