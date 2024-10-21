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        Çemişgezek'te saman yığınında çıkan yangın söndürüldü

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir üreticiye ait saman yığınında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 21.10.2024 - 10:46
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        Çemişgezek'te saman yığınında çıkan yangın söndürüldü
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir üreticiye ait saman yığınında çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kıraçlar köyünde yaşayan Mürsel Bulut'a ait saman yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle bir miktar saman kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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