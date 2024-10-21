Çemişgezek'te saman yığınında çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir üreticiye ait saman yığınında çıkan yangın söndürüldü.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir üreticiye ait saman yığınında çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kıraçlar köyünde yaşayan Mürsel Bulut'a ait saman yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle bir miktar saman kullanılamaz hale geldi.
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