Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle feribot seferleri iptal edildi
Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
Tunceli'de şiddetli rüzgar nedeniyle Çemişgezek ilçesi ile Elazığ arasındaki feribot seferleri iptal edildi.
Çemişgezek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Çemişgezek-Elazığ arasında ulaşımı sağlayan feribot seferleri aşırı rüzgar nedeniyle geçici olarak durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.
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