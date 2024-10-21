Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 62 AH 816 ile 07 NB 207 plakalı otomobiller, Tunceli-Elazığ kara yolunun Ahmet Yesevi Viyadüğü mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.
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