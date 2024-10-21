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        Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 21:03 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:03
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        Tunceli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen 62 AH 816 ile 07 NB 207 plakalı otomobiller, Tunceli-Elazığ kara yolunun Ahmet Yesevi Viyadüğü mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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