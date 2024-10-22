Tunceli'nin dağlarındaki kaçak avcıların kulübeleri yıkılıyor, yaban hayatı korunuyor

SİDAR CAN EREN - Tunceli'de doğa koruma ekipleri, dağlık alanlarda kaçak avcılarca kullanılan ve "güme" adı verilen kulübeleri yıkıyor, denetimlerle yaban hayatını koruyor.

Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren kent, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, kurt, vaşak, yaban keçisi, tilki, ur kekliği, su samuru ve kızıl şahin gibi çok sayıda yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi'nde görevli 31 personel de yaban hayatının korunması amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Zorlu arazi şartlarında mesleklerini icra eden ekipler, son zamanlarda da kaçak avcıların dağlık alanlarda inşa ettiği gümeleri imha etmek için çalışma başlattı.

Bu sayede yaban hayvanlarını takip eden ekipler, kaçak avcılığa karşı da köylüler ve güvenlik güçleriyle ortak hareket edip suç işleyenlere ceza uyguluyor.

Haftanın belirli günlerinde gruplar halinde araziye çıkan ekipler, il merkezinin yanı sıra Ovacık, Pertek, Pülümür, Hozat, Nazımiye, Mazgirt ve Çemişgezek'te devriye görevi yaparak bazı noktalara fotokapanlar yerleştiriyor.

DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin de beraberindeki DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ve DKMP Tunceli Şubesi Müdürü Ali Haydar Günsönmez ile Ali Boğazı Devlet Avlağı'nı ziyaret edip ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Gerekli hazırlıkların ardından belirlenen alanlara intikal eden ekipler, kazma, kürek ve balyozlarla gümeleri yıkıp kaçak avcılığa engel olmaya çalışıyor.

Özellikle Çemişgezek kırsalında arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, dron gibi teknolojik araçların yardımıyla kaya ve çalılar arasındaki gümelerin yerini tespit ediyor.

Ekiplerin kaçak avcılığa karşı sürekli mücadele ettiğini vurgulayan Çokçetin, "Şu anda Erzincan-Tunceli sınırında bulunan Çemişgezek ilçemize bağlı Ali Boğazı Devlet Avlağı'ndayız. Burada arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda sahada ahşap ve taş karışımı binaya benzer bazı yapıların olduğu tespit edildi. Kaçak avcılık yapan kişiler bunları güme olarak kullanıyor." dedi.

Kentin yaban hayatı açısından zengin olduğunu dile getiren Çokçetin, özellikle yaban keçilerinin bölgede yoğun olduğunu ve ilgi çektiğini belirtti.

Genel Müdür Çokçetin, AA muhabirine, Tunceli'nin biyoçeşitlilik açısından önemli bir şehir olduğunu söyledi.

- "Devlet avlağında bazı yapıların olduğu tespit edildi"

- "Arazide dron, kamera ve bazı teknolojik aletler kullanıyoruz"

Çokçetin, gümelerin yerinin tespit edilmesinin bazen zorlaştığını anlatarak, "Arazide dron, kamera ve bazı teknolojik aletler kullanıyoruz. Fakat bunlar yeterli olmadığı zaman arkadaşlarımız sahayı karış karış gezerek bu tür yapıları tespit ediyor. Bu çalışmalarımız sayesinde kaçak avcıların daha rahat avlanmasının önüne geçmiş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışmalarından dolayı DKMP ekiplerini tebrik eden Çokçetin, şunları kaydetti: